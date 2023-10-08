Даниил Медведев со злости разбил ракетку, проиграв стартовый сет матча с Кордой в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоций после того, как на тай-брейке проиграл стартовый сет матча с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напряжённый сет, продлившийся 54 минуты, завершился со счётом 7:6 (10:8) в пользу Корды. Медведеву эту не понравилось, и он со злости разбил ракетку о собственную скамейку, за что получил замечание.

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