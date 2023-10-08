Медведев: надеюсь быть на 100% свежим на трех последних турнирах в этом году

«Я чувствую себя хорошо, но сегодня я был немного уставшим. Но это бывает, когда ты проигрываешь матч: кажется, что в нём ты был очень уставшим. Если бы я выиграл, то чувствовал бы себя свежее.



В раннем проигрыше есть хорошая вещь — у тебя есть время. Далее я планирую сыграть в Вене, так что у меня будет время, чтобы немного отдохнуть, а затем вернуться к тренировкам. Надеюсь быть на 100% свежим на трёх последних турнирах в этом году.



Завершение китайской серии не ощущается великолепным, потому что, конечно, Шанхай очень важен. Это «Мастерс», и я хотел сыграть лучше. Но если не говорить про теннис, мне нравится возвращаться в Китай, думаю, это тоже важно. Мне понравилось здесь, но я немного, да даже и не немного разочарован своим поражением.



Турнир в Пекине был хорошим, но опять же… Я не взял титул, окей, я играл здесь хорошо, я побеждал хороших игроков, но я всегда хочу взять титул. Так что я разочарован результатами, но это уже случилось, и я постараюсь быть лучше в следующем году в Китае и на оставшихся турнирах в этом сезоне», — поделился Медведев на пресс-конференции.