Российская теннисистка Самсонова вошла в топ-20 рейтинга WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова вошла в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись с 22-го места на 16-е. 8 октября Самсонова проиграла финал турнира WTA-1000 в Пекине, уступив второй ракетке мира, польской теннисистке Иге Свентек.

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В активе россиянки четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема она не пробиралась далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг. Свое положение в рейтинге WTA улучшила еще одна российская теннисистка - Дарья Касаткина, которая поднялась на одну позицию и оказалась на 12-й строчке.