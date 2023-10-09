Самсонова поднялась на шесть мест в рейтинге WTA, Андреева дебютировала в топ-50

Россиянка Людмила Самсонова переместилась с 22-го на 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

На завершившемся 8 октября турнире категории WTA 1 000 в Пекине Самсонова дошла до финала, в котором уступила представительнице Польши Иге Свёнтек. В текущем сезоне 24-летняя россиянка в третий раз играла в финалах турниров WTA. В феврале она уступила швейцарке Белинде Бенчич в решающем матче на турнире WTA 500 в Абу-Даби. В августе Самсонова в финале соревнований категории WTA 1 000 в Монреале проиграла американке Джессике Пегуле.

16-летняя Мирра Андреева на турнире в Пекине выиграла квалификацию и дошла до третьего круга основной сетки соревнований. Это позволило ей подняться с 60-го на 50-е место в мировом рейтинге. Раньше ее лучшей позицией была 57-я строчка. Сезон Андреева начала на 293-м месте. В понедельник россиянка сыграет с украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в Гонконге.