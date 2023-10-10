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Мирра Андреева обыграла Даяну Ястремскую в первом круге турнира в Гонконге

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге 50-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской (97-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Мирра Андреева обыграла украинку Ястремскую в первом круге турнира в Гонконге
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Матч продлился 1 час 23 минуты. Андреева в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Ястремской три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Гонконге Мирра Андреева сыграет с победительницей противостояния Виктория Азаренко (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада). Турнир в Гонконге завершится 15 октября.

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