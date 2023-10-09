Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сеуле

Российская теннисистка Полина Кудерметова, занимающая 170-е место в мировом рейтинге, вышла во второй турнира категории WTA-250 в Сеуле. В первом круге россиянка оказалась сильнее 53-й ракетки мира американки Алисиси Паркс. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Кударметовой.