Кудерметова вышла во второй круг турнира в Сеуле

Кудерметова обыграла американку Паркс и вышла во второй круг турнира в Сеуле
Российская теннисистка Полина Кудерметова, занимающая 170-е место в мировом рейтинге, вышла во второй турнира категории WTA-250 в Сеуле. В первом круге россиянка оказалась сильнее 53-й ракетки мира американки Алисиси Паркс. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Кударметовой.
Во втором круге соревнований Кударметова встретится с 343-й ракеткой мира Катинка фон Дайхман (Лихтейнштейн). Поединок начнётся 11 октября в 4:00 мск.
Турнир WTA-250 в Сеуле проходит с 9 по 15 октября, его призовой фонд составляет $ 259 303.
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