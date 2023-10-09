Мирра Андреева вошла в топ-50 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-50 мирового рейтинга по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя спортсменка поднялась с 60-го места на 50-е после выхода в раунд-16 на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай) на прошлой неделе.

В начале года Андреева занимала 293-е место, а год назад в этот день Мирра располагалась на 429-м месте. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Tennis.