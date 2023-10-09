Рублев и Хачанов без борьбы прошли во второй раунд парного турнира в Шанхае

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в во второй раунд парного турнира турнира серии Masters в Шанхае (Китай).

Сегодня, 9 октября, должна была состояться встреча первого раунда мужского парного турнира между российской парой Карен Хачанов/Андрей Рублёв и аргентинской парой Франсиско Серундоло/Томас Мартин Этчеверри. Однако пара из Южной Америки не явилась на матч. Начало встречи было запланировано на 13:10 по московскому времени.