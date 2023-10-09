Джокович повторил рекорд Федерера – серб входит в топ-20 рейтинга на протяжении 17 лет

9 октября исполнилось ровно 17 лет с того момента, как сербский теннисист Новак Джокович впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга. Это случилось 9 октября 2006 года, а за день до этого 19-летний спортсмен завоевал свой второй титул ATP — в Метце, заработав 175 очков и войдя в первую двадцатку. Через 17 лет Новак в очередной раз находится на вершине рейтинга. Он повторил рекорд Роджера Федерера по продолжительности пребывания в топ-20, сообщает Tennis World USA.