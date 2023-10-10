Звонарева обыграла Кудерметову в первом круге турнира в Чжэнчжоу

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) 369-я ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (17-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Звонарёвой.

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Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Звонарёва в этой встрече допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кудерметовой две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.