Анна Блинкова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

37-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге, призовой фонд которого составил почти $ 260 тыс.

В матче второго круга 25-летняя Блинкова (5) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 183-ю ракетку мира, представительницу Австралии Присциллу Хон. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 4 минуты. Блинкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хон ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.