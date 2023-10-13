Блинкова вышла в 1/2 финала турнира в Гонконге, обыграв Соррибес-Тормо

Российская теннисистка, 37-я ракетка мира Анна Блинкова одержала победу в матче четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Гонконге. Спортсменка в двух сетах обыграла 57-ю ракетку мира из Испании Сару Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

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Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. По ходу матча Анна Блинкова реализовала 4 брейк-пойнта из 13 и допустила две двойные ошибки. На счету Сары Соррибес-Тормо — три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из четырёх и пять двойных ошибок.