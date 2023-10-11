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ATP перенесла теннисный турнир из Тель-Авива в Софию

Ассоциация теннисистов-профессионалов перенесла свой турнир, который должен был пройти в 2023 году в Тель-Авиве, в Софию на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает El Comercio.

ATP перенесла теннисный турнир из Тель-Авива в Софию
© globallookpress.com

По данным издания, на право принять турнир также претендовал испанский Хихон. Однако организаторы АТР выбрали столицу Болгарии, поскольку она сделала более выгодное финансовое предложение.

Турнир пройдет 5-11 ноября. Напомним, что в 2022 году победителем этих соревнований стал серб Новак Джокович.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа.

С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.

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