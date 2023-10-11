ATP перенесла теннисный турнир из Тель-Авива в Софию

Ассоциация теннисистов-профессионалов перенесла свой турнир, который должен был пройти в 2023 году в Тель-Авиве, в Софию на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает El Comercio.

По данным издания, на право принять турнир также претендовал испанский Хихон. Однако организаторы АТР выбрали столицу Болгарии, поскольку она сделала более выгодное финансовое предложение.

Турнир пройдет 5-11 ноября. Напомним, что в 2022 году победителем этих соревнований стал серб Новак Джокович.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа.