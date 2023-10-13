Тарпищев: российские теннисисты в полном составе попадают на Олимпийские игры
Теннисисты из России в полном составе попадают на Олимпийские игры 2024 года, но решение по их участию в соревнованиях в Париже будет вынесено не раньше января. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
"Решение по нам будет принимать международная федерация, и оно будет не раньше января, - сказал Тарпищев. - В принципе, мы по всем критериям попадаем полным составом на Олимпийские игры".
На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок.
В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.