Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, одержал уверенную победу в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Спортсмен в двух сетах обыграл 34-ю ракетку мира из Франции Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте ровно полтора часа. Андрей Рублёв по ходу матча реализовал пять брейк-пойнтов из десяти и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Уго Умбера — один реализованный брейк-пойнт из четырёх и одна двойная ошибка. Также оба спортсмена выполнили по два эйса по ходу встречи.