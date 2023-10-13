Стало известно, с кем сыграет Касаткина в полуфинале турнира в Чжэнчжоу

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в полуфинал турнира в Чжэнчжоу (Китай).
Крейчикова (7 й номер посева) в четвертьфинале встречалась с украинкой Лесей Цуренко. После первого сета, который закончился со счетом 6:3 в пользу чешки, украинка отказалась от продолжения борьбы из за травмы.
За выход в финал Крейчикова поспорит с россиянкой Дарьей Касаткинкой (8).
WTA 500. ZHENGZHOU OPEN. ЧЖЭНЧЖОУ (КИТАЙ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 780 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Леся Цуренко (Украина) — 6:3 (отказ)