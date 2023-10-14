Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге

В полуфинале соревнований Блинкова (5) со счётом 2:6, 5:7 проиграла финалистке US Open – 2021 канадке Лейле Фернандес, которая в данный момент занимает 60-ю строчку рейтинга WTA. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 19 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету Фернандес восемь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.