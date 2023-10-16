Касаткина поднялась на 11‑е место в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 12 го на 11 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Касаткина на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в китайском Чжэнчжоу. В топ 20 мирового рейтинга также входят россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, которые располагаются на 17 м и 18 м местах соответственно. В первой десятке изменений не произошло. Рейтинг возглавляет Арина Соболенко из Белоруссии.
Рейтинг WTA от 16 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9381 очко
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8545
3 (3). Кори Гауфф — 6455
4 (4). Джессика Пегула (обе — США) — 6050
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4150
8 (8). Маркета Вондроушова — 3839
9 (9). Каролина Мухова (обе — Чехия) — 3663
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450
11 (12). Дарья Касаткина — 2915…
17 (16). Людмила Самсонова — 2595
18 (17). Вероника Кудерметова — 2550…
22 (22). Екатерина Александрова — 2035…
28 (27). Анастасия Потапова — 1588…
49 (50). Мирра Андреева — 1158…
52 (37). Анна Блинкова — 1110…
58 (61). Анастасия Павлюченкова — 1044…
68 (67). Элина Аванесян — 933…
72 (66). Диана Шнайдер — 915…
83 (82). Анна Калинская — 821…
84 (83). Камилла Рахимова — 818 (все — Россия)
Источник: Официальный сайт WTA