Касаткина поднялась на 11‑е место в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 12 го на 11 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Касаткина на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в китайском Чжэнчжоу. В топ 20 мирового рейтинга также входят россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, которые располагаются на 17 м и 18 м местах соответственно. В первой десятке изменений не произошло. Рейтинг возглавляет Арина Соболенко из Белоруссии.