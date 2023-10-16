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Касаткина поднялась на 11‑е место в рейтинге WTA, Блинкова потеряла 15 позиций

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 12 го на 11 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Касаткина поднялась на 11‑е место в рейтинге WTA
©  Rob Prange / Keystone Press Agency / Global Look Press

Касаткина на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в китайском Чжэнчжоу. В топ 20 мирового рейтинга также входят россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, которые располагаются на 17 м и 18 м местах соответственно. В первой десятке изменений не произошло. Рейтинг возглавляет Арина Соболенко из Белоруссии.

Рейтинг WTA от 16 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9381 очко

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8545

3 (3). Кори Гауфф — 6455

4 (4). Джессика Пегула (обе — США) — 6050

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4150

8 (8). Маркета Вондроушова — 3839

9 (9). Каролина Мухова (обе — Чехия) — 3663

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450

11 (12). Дарья Касаткина — 2915…

17 (16). Людмила Самсонова — 2595

18 (17). Вероника Кудерметова — 2550…

22 (22). Екатерина Александрова — 2035…

28 (27). Анастасия Потапова — 1588…

49 (50). Мирра Андреева — 1158…

52 (37). Анна Блинкова — 1110…

58 (61). Анастасия Павлюченкова — 1044…

68 (67). Элина Аванесян — 933…

72 (66). Диана Шнайдер — 915…

83 (82). Анна Калинская — 821…

84 (83). Камилла Рахимова — 818 (все — Россия)

Источник: Официальный сайт WTA