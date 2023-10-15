Рублев уступил Хуркачу в финале «Мастерса» в Шанхае

Рублев, получивший пятый номер посева, уступил Хуркачу со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Россиянин на тай брейке в третьем сете вел 5:2, затем проиграл три очка подряд, но имел шанс реализовать матч бол при счете 6:5.

Для 25 летнего Рублева это поражение стало девятым в 23 х титульных матчах ATP, всего в активе теннисиста 14 побед в решающих встречах на турнирах в одиночном разряде. Ранее в этом году россиянин побеждал на «Мастерсе» в Монако, этот титул остается для него единственным на соревнованиях этой категории.