Шарапова раскритиковала маркетинг Женской теннисной ассоциации

«У вас есть Коко Гауфф, только что выигравшая своей первый турнир «Большого шлема» на US Open. Фанаты, объединяющая культура, спорт, медиа — все это в совокупности должно работать… Но три недели спустя… Сколько людей в курсе, что она играла на турнире в Пекине? Она дошла до полуфинала и проиграла, но я уверена, что 99% зрителей US Open понятия не имели, где она будет выступать дальше. Очевидно, это проблема», — сказала Шарапова.