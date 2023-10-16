Касаткина пожаловалась на организацию «тысячника» в Пекине

«Приехали на «Мастерс», #####, встречают только из одного аэропорта. Из другого не встречают. То есть я вчера вечером сыграла в Токио. В тот же день вылететь вечером невозможно, только на следующий день в 10 утра. А прилететь мне нужно пораньше, чтобы я успела потренироваться, потому что, возможно, завтра [в воскресенье] мне уже играть. И чтобы это сделать, нужно вылетать тем рейсом, который прилетает в другой аэропорт, из которого не встречают.



Я просто ######### [устала], честное слово. Сама игра в теннис – это самое простое, что мы, #####, делаем. Все остальное – это просто, #####, полный трэш. Я уже не могу ездить, не могу паковать вещи... Эти самолеты, переезды, где ты не можешь коммуницировать с людьми из разных стран. #####, постоянно менять кровати, собирать и разбирать сумки каждую, #####, неделю. Я просто уже не могу, я #########.



Мой организм уже просто шлет меня ## ### – у меня третий раз за полтора месяца болит горло, и вообще, #####, состояние такое непонятное. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет. Просто, #####, полная #####», – сказала Касаткина во влоге на канале Zabiiako & Kasatkina.