Рублев вернулся в топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублев вернулся в топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

На данный момент 25-летний спортсмен располагается на пятой строчке списка, имея в активе 4765 очков. Лидирует серб Новак Джокович с 11045 очками. Еще один россиянин — Даниил Медведев — располагается на третьем месте, набрав 7355 очков.

15 октярбя Рублев дошел до финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае. В решающем матче он проиграл поляку Хуберту Хуркачу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:7.