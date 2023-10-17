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Хачанов проиграл Попырину на старте теннисного турнира в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел преодолеть барьер первого круга на турнире в Токио.

Хачанов проиграл на старте теннисного турнира в Токио
© РИА Новости

На старте турнира Хачанов, получивший седьмой номер посева, уступил Алексею Попырину из Австралии со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Следующим соперником Попырина будет чилиец Кристиан Гарин.

ATP 500. KINOSHITA GROUP JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS. ТОКИО. ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 1,8 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

ПЕРВЫЙ КРУГ

Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:4, 6:2