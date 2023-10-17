Хачанов проиграл на старте теннисного турнира в Токио

Хачанов проиграл Попырину на старте теннисного турнира в Токио
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел преодолеть барьер первого круга на турнире в Токио.
На старте турнира Хачанов, получивший седьмой номер посева, уступил Алексею Попырину из Австралии со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Следующим соперником Попырина будет чилиец Кристиан Гарин.
ATP 500. KINOSHITA GROUP JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS. ТОКИО. ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 1,8 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
ПЕРВЫЙ КРУГ
Алексей Попырин (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:4, 6:2