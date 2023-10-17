Хачанов проиграл на старте теннисного турнира в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел преодолеть барьер первого круга на турнире в Токио.

На старте турнира Хачанов, получивший седьмой номер посева, уступил Алексею Попырину из Австралии со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.