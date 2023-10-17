Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира в Наньчане

Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) не вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). Соперницей россиянки была местная спортсменка Ю Сяоди (233-я ракетка мира), попавшая в основную сетку благодаря победе в квалификации. Со счётом 6:1, 6:1 победила китайская теннисистка.

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Игра продолжалась 55 минут. За это время Блинкова сделала один эйс и допустила четыре двойные ошибки. Китаянка пять раз подала навылет и совершила одну двойную.