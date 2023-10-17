Кафельников посоветовал Касаткиной уйти из тенниса

«Ее кто-то принудительно заставляет заниматься теннисом? Если Дарья не готова к такому, то пусть заканчивает карьеру. Кому сейчас легко? В моей карьере тоже бывали разные ситуации, но не буду углубляться в 30-летнюю историю. Я уже и не помню, как справлялся. Но Дарью же никто с кнутом не заставляет играть. В конце концов, она получает очень большие призовые», — сказал Кафельников.