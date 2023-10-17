Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала парного разряда в Наньчане

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал парного разряда турнира WTA-250 в Наньчане вместе с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано. В первом круге спортсменки обыграли Арианне Хартоно (Нидерланды) и Оливию Тьяндрамулию (Австралия) со счётом 6:4, 6:4.

За 1 час 22 минуты матча Шнайдер и Осорио-Серрано подали навылет 1 раз и допустили три двойные ошибки. Хартоно и Тьяндрамулия также сделали один эйс, но ошиблись дважды.