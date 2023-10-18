Амина Аншба не смогла обыграть Боузкову во втором круге турнира в Наньчане

424-я ракетка мира россиянка Амина Аншба, обыгравшая в первом круге турнира в Наньчане (Китай) Элину Аванесян (68-е место рейтинга WTA), не смогла победить 29-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову. Встреча завершилась в пользу третьей сеяной со счётом 7:5, 6:0.

За 1 час 29 минут матча чешская теннисистка сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку. Амина Аншба навылет не подавала, но и двойных ошибок не совершила. Боузкова реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, россиянка — два из семи.