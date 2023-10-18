Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Российская теннисистка Диана Шнайдер продолжает борьбу на турнире в китайском Наньчане, пройдя в следующий круг после матча с Верой Звонаревой .

Шнайдер выиграла первый сет у своей соперницы со счетом 6:3. Во второй партии Звонарева отказалась от продолжения борьбы, выиграв один гейм.