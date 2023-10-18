Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Китае, Звонарева снялась во втором сете
Российская теннисистка Диана Шнайдер продолжает борьбу на турнире в китайском Наньчане, пройдя в следующий круг после матча с Верой Звонаревой.
Шнайдер выиграла первый сет у своей соперницы со счетом 6:3. Во второй партии Звонарева отказалась от продолжения борьбы, выиграв один гейм.
В четвертьфинале Шнайдер встретится с японкой Нао Хибино.
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Второй круг
Диана Шнайдер (Россия) — Вера Звонарева (Россия) — 6:3, 0:1 — отказ Звонаревой