Аслан Карацев вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Токио

В матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) 50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня (57-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Карацев в этой встрече четыре раза подал навылет, сделал пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Чжичжэня три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.