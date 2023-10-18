Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира в Стокгольме

42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Бразилии Тьяго Уайлда (77-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Уайлда два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.