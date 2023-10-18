Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

109-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), призовой фонд которого составил € 673 630. Соревнования проходят в закрытом помещении на харде.

В матче второго круга квалифаер Котов со счётом 6:4, 7:5 обыграл 55-ю ракетку мира, представителя Италии Лоренцо Сонего. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 49 минут. Котов ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.