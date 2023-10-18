Котов переиграл итальянца Сонего и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Стокгольме
Российский теннисист Павел Котов одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP 250 в Стокгольме.
Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянина, который вышел в основную сетку турнира через квалификацию.
В четвертьфинале турнира Котов сыграет с третьим сеяным Таллоном Грикспуром из Нидерландов.
ATP 250. BNP Paribas Nordic Open. Стокгольм. Хард. Призовой фонд — более 670 тысяч евро
Второй круг
Павел Котов (Россия, Q) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:5