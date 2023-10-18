Стало известно, на каком турнире Джокович начнет следующий сезон

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился на турнире теннисных сборных United Cup – 2024, который пройдёт в Австралии с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Эти соревнования станут для Джоковича первыми, по крайней мере, официальными в следующем сезоне.