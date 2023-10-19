Алькарас прокомментировал снятие с турнира в Базеле

«К сожалению, я не смогу сыграть в Базеле в этом году. У меня проблема с подошвенной фасцией левой стопы и мышечная усталость в нижней части спины, требующая лечения, чтобы я доиграл остаток сезона. Надеюсь скоро вас всех увидеть!» — написал испанец в соцсети Х (ранее Twitter).