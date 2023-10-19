Эрика Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Монастире

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис) 130-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева проиграла представительнице Франции Кларе Бюрель (74-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:0, 5:7, 7:6 (7:2) в пользу французской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Бюрель в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 25 заработанных. На счету Андреевой три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.