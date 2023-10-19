Сафиуллин проиграл во втором круге турнира в Стокгольме

42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от 24-й ракетки мира представителя Франции Адриана Маннарино (24-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу французского теннисиста.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Маннарино в этой встрече три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сафиуллина три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.