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В Федерации тенниса России отреагировали на сообщения о возможном переходе Шевченко в сборную Казахстана

Вице президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко сказал «Матч ТВ», что словам Юрия Польского о планах российского теннисиста Александра Шевченко перейти в сборную Казахстана можно доверять.

В ФТР отреагировали на сообщения о возможном переходе Шевченко в сборную Казахстана
© Федерация тенниса России

Ранее советник по международным вопросам и вице президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский сообщил «Чемпионату», что 84 я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко планирует выступать за Казахстан на международной арене.

— Не могу ничего сказать по этому вопросу, думаю, словам Польского можно доверять, — сказал Селиваненко «Матч ТВ».

На этой неделе Шевченко не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия).