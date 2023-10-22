Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир

Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Сару Саито в финале юниорского Итогового турнира, который проводится под эгидой Международной федерации тенниса. Соревнования проходят в китайском Чэнду.

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Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Корнеевой. Ранее россиянка уступила Саито на групповом этапе турнира - 6:0, 3:6, 4:6.

Корнеева стала второй россиянкой, выигравшей эти соревнования. В 2016 году победительницей турнира становилась Анна Блинкова.

Корнеевой 16 лет, она занимает 165-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.