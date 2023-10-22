Звонарева и Зигемунд выиграли парный титул в Наньчане и отобрались на итоговый турнир
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд стали чемпионками парного турнира в Наньчане.
В финале они обыграли Эри Ходзуми и Макото Ниномию – 6:4, 6:2.
Благодаря титулу 39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд последними отобрались на парный итоговый турнир в Канкуне: они поднялись с девятого на шестое место в гонке. Для квалификации им подходила только победа в Наньчане.
В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли три турнира (также Вашингтон и Нинбо) и дошли до финала US Open.
Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой
Звонарева и Зигемунд выиграли парный титул в Наньчане и отобрались на итоговый турнир
Рамзан Кадыров: «У Хамзата получилась трогательная победная речь. Он показал, как сильно болит за палестинский народ его сердце истинного мусульманина»