Кудерметова сыграет в группе с Самсоновой на теннисном турнире в Чжухае

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова попали в одну группу на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае, сообщает пресс служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом стало известно в ходе жеребьевки.
Самсонова и Кудерметова сыграют в группе «Роза», в которой также оказалась китаянка Чжу Линь.
Россиянка Дарья Касаткина, чешка Барбора Крейчикова и полька Магда Линетт сформировали группу «Азалия».
В других группах сыграют:
«Камелия»: Мэдисон Киз (США), Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), Каролин Гарсия (Франция);
«Орхидея»: Елена Остапенко (Латвия), Чжэн Циньвэнь (Китай), Донна Векич (Хорватия).
В полуфиналы выйдут теннисистки, которые займут в группах первые места. Общий призовой фонд турнира превышает 2,4 миллиона долларов.