Кудерметова сыграет в группе с Самсоновой на теннисном турнире в Чжухае

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова попали в одну группу на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае, сообщает пресс служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Об этом стало известно в ходе жеребьевки.

Самсонова и Кудерметова сыграют в группе «Роза», в которой также оказалась китаянка Чжу Линь.

Россиянка Дарья Касаткина, чешка Барбора Крейчикова и полька Магда Линетт сформировали группу «Азалия».

В других группах сыграют:

«Камелия»: Мэдисон Киз (США), Беатрис Хаддад Майя (Бразилия), Каролин Гарсия (Франция);

«Орхидея»: Елена Остапенко (Латвия), Чжэн Циньвэнь (Китай), Донна Векич (Хорватия).