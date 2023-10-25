Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Артюра Фиса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Фису не был присвоен номер посева. В матче второго круга Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Медведеву 27 лет, он занимает 3-е место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Фису 19 лет, он располагается на 38-й строчке рейтинга ATP. На его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США 2023 года.