Касаткина вышла в плей-офф малого Итогового турнира WTA

17-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт (23-я в рейтинге WTA) в матче группы «Азалия» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Касаткина в этом матче четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Линетт четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 17.