Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, одержал уверенную победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в двух сетах обыграл своего соотечественника, 52-ю ракетку мира Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

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Матч продолжался 1 час 33 минуты. По ходу встречи Янник Синнер выполнил один эйс, реализовал три брейк-пойнта из семи и спас два брейк-пойнта соперника (100%). На счету Лоренцо Сонего — шесть подач навылет и две двойные ошибки.