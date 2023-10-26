Касаткина показала гневные сообщения от пользователей соцсетей

17-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина на своей странице в соцсетях опубликовала гневные сообщения, которые получила во время и после матча с польской спортсменкой Магдой Линетт на групповом этапе малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Касаткина одержала победу со счётом 6:3, 6:4.