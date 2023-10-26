«Ты должна быть мертва». Касаткина показала гневные сообщения от пользователей соцсетей
17-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина на своей странице в соцсетях опубликовала гневные сообщения, которые получила во время и после матча с польской спортсменкой Магдой Линетт на групповом этапе малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Касаткина одержала победу со счётом 6:3, 6:4.
«Ты чёртов клоун, бесполезная тварь, неспособная выиграть чёртову подачу. Ты должна быть мертва», — говорится в одном из сообщений.
«Я проиграл ставку из-за твоей глупости. Ты играешь как тупая обезьяна», — написал другой пользователь.
Под скриншотом с сообщениями Касаткина написала:
«Я выиграла, кстати. Это дерьмо полностью вышло из-под контроля».
Напомним, Касаткина одержала две победы в группе и вышла в полуфинал турнира.
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