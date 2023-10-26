Самсонова обыграла Чжу Линь в матче малого Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Китая Чжу Линь в матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Самсонова в этой встрече 12 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Линь пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.