Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где встретится с Хачановым

Российский теннисист Даниил Медведев , третья ракетка мира, одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В напряжённой борьбе в трёх сетах спортсмен обыграл 17-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова . Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. По ходу встречи Даниил Медведев выполнил 14 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и допустил четыре двойные ошибки. На счету Григора Димитрова — пять подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и две двойные ошибки.