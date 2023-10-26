Россиянин Шевченко вышел в третий круг теннисного турнира в Базеле
Российский теннисист Александр Шевченко пробился в третий круг теннисного турнира ATP в Базеле.
В 1/8 финала Шевченко победил американца Тэйлора Фритца со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 57 минут.
Соперник россиянина в третьем круге определится позднее.
ATP 500. Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард. Призовой фонд — 2,2 млн евро
1 й круг
Александр Шевченко (Россия, Q) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)