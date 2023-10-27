Кудерметова одолела Самсонову в матче малого Итогового турнира WTA

В матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Кудерметова в этой встрече пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Самсоновой семь эйсов, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16.