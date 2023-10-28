Новак Джокович замечен на финале Кубка мира по регби

Первая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович стал одним из звёздных гостей финального матча Кубка мира по регби, проходящего в эти минуты в Сен-Дени (Франция).

© Чемпионат.com

Во время трансляции решающей игры турнира камера выхватила трибуну, на которой Джокович увлечённо слушал собеседницу, певицу Риту Ору. Увидев себя на большом экране, теннисист эмоционально отреагировал на факт собственного появления в кадре.

СКРИНШОТ ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ BEIN SPORTS