Хольгер Руне с трудом пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Базеле

В четвертьфинальном матче посеянный под первым номером Руне со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл 32-ю ракетку мира, представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Встреча Руне с Этчеверри продлилась 2 часа и 42 минуты. Руне 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Этчеверри шесть эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.